США рассматривает “варианты ответственности” Китая

Германия из-за пандемии коронавируса уже выставила Пекину счет на 30 миллиардов евро, Вашингтон же рассчитывает на гораздо большие деньги.

США, как и другие страны, рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса. Об этом на брифинге, в понедельник, 27 апреля заявил американский лидер Дональд Трамп.

“Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения”, ­- сказал Трамп в ходе выступления.

Президент США добавил, что Вашингтон проводит очень серьезное расследование о роли Пекина в начале пандемии.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на допуск иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус

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