ЕС потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

Большую часть денег правительства стран ЕС потратит на помощь своему туристическому сектору, еще порядка 120 миллиардов евро дадут пострадавшим предпринимателям и компаниям.

Больше всего пострадали туристические отрасли Португалии, Италии, Испании и Греции

Евросоюз выделит 375 миллиардов евро на восстановление туристической отрасли после пандемии коронавируса, сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает Интефакс-Украина со ссылкой на португальское информационное агентство Lusa.

Как рассказал Сантандер, из-за пандемии коронавируса туризм в ЕС сократился примерно до 10% от прежнего объема. Также, от пандемии пострадали и связанные с туризмом отрасли.

“От круизных линий до туроператоров и авиакомпаний, все несут огромные убытки, которые составляет от 45% для авиаперевозчиков до 70% для отелей и ресторанов”, - заявил он в интервью журналистам.

Больше всего, по оценке Сантандера, пострадают туристические отрасли Португалии, Италии, Испании и Греции.

По оценке директора ЕТС, связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в странах Евросоюза, так как если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то могут быть потеряны до 10 млн рабочих мест.

Европейская туристическая комиссия объединяет 33 национальных туристских администрации стран Евросоюза.

Ранее Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что в большинстве стран ЕС ослабла пандемия коронавируса.

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