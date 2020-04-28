Трамп заявил, что знает подробности состояния здоровья Ким Чен Ына

Президент США также добавил, что скоро все узнают о том, что происходит с лидером Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о состоянии северокорейского лидера, но не будет вдаваться в подробности, так как не может сейчас говорить о здоровье Ким Чен Ына. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает Газета.ru.

"Я просто желаю ему всего хорошего. Я надеюсь, что с ним всё хорошо. Я знаю, как он себя чувствует", - заявил Трамп.

Слухи об ухудшении самочувствия лидера КНДР и даже о его смерти появились в апреле после публикации южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

Затем в ряде американских и японских СМИ со ссылкой на анонимные источники появились сообщения о тяжелом состоянии главы северокорейского государства и даже о его возможной смерти. Слухи подогревались и тем, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с середины апреля.

Затем центральная газета КНДР Нодон синмун сообщила, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.

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