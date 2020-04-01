Президент Египта на три месяца продлил чрезвычайное положение в стране

За соблюдением режима ЧП из-за пандемии будет следить не только египетская полиция, но и армия.

В Египте продлили чрезвычайное положение еще на три месяца

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца. Об этом сообщает Eg24 во вторник, 28 апреля.

Ас-Сиси принял решение "в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан". Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.

"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан", - сказано в президентском указе.

Следить за исполнением режима поручили не только полиции, но и вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".

Напомним, что ранее в Казахстане из-за пандемии продлили чрезвычайное положение. Режим ЧП продлен до 11 мая, но может быть продлен снова, если случится новая вспышка эпидемии.

Также сообщалось, что Япония ввела режим ЧС по всей стране из-за пандемии. Власти ввели режим ЧС по всей стране, чтобы снизить потоки людей на "золотую неделю" - период праздников в конце апреля-начале мая.

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