Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО"

Летающие объекты на видео называют "неустановленными", но при этом никак не упоминают пришельцев.

Минобороны США опубликовало три видеоролика, ранее попавших в открытый доступ в качестве свидетельства существования НЛО. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона во вторник, 28 апреля.

На сайте Пентагона сказано, что видео были сняты с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах. Явления, зафиксированные в роликах, называются "неустановленными".

"После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не проявляет никаких секретных возможностей или систем, а также не мешает дальнейшим расследованием вторжения в военный воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - сказано в комментарии Пентагона.

В Пентагоне резюмировали, что "явления в воздухе, наблюдаемых на видео, и в дальнейшем характеризуются как неустановленные".

Напомним, что ранее вереница огней в небе Киева озадачила соцсети. Пользователи предполагают, что замеченные НЛО - это спутники Илона Маска, которые являются частью глобальной интернет-сети Starlink.

Также сообщалось, что в Томске заметили НЛО в небе. Автор видеозаписи утверждает, что снял эти объекты 6 апреля на парковке у одного из ТРЦ.

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