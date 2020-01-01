В мире больше 3 млн случаев коронавируса

Выздоровели уже почти 923 тысячи человек. Лидером по количеству случаев остается США - там инфицированы были более миллиона человек.

Количество больных COVID-19 в мире превысило три миллиона

По состоянию на утро 28 апреля количество случаев COVID-19 в мире превысило 3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Worldometer во вторник, 28 апреля.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3 064 895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случаев выздоровления пациентов.

В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1010507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).

Напомним, что ранее Билл Гейтс дал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни. Один из основателей корпорации Microsoft, считает, что главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни должна стать разработка вакцины.

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