В мире больше 3 млн случаев коронавируса
По состоянию на утро 28 апреля количество случаев COVID-19 в мире превысило 3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Worldometer во вторник, 28 апреля.
Количество подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3 064 895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случаев выздоровления пациентов.
В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1010507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).
Напомним, что ранее Билл Гейтс дал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни. Один из основателей корпорации Microsoft, считает, что главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни должна стать разработка вакцины.
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