Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Япония планирует одобрить Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19

Комментариев: 1
Препарат был разработан биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. из США в качестве возможного лекарства от Эболы.
Япония в мае планирует одобрить препарат Ремдесивир для больных COVID-19
Япония в мае планирует одобрить препарат Ремдесивир для больных COVID-19
pixabay.com

В мае Япония может утвердить препарат Ремдесивир в качестве лекарства он коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в парламенте, передает Kyodo News во вторник, 28 апреля.

"Быстрое утверждение фармацевтического препарата (Ремдесивир) будет возможным", - сказал Абэ.

Препарат разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. как возможное лекарство от Эболы. Клинический тест, проведенный международной командой в отношении пациентов с выраженными симптомами COVID-19, завершится в этом месяце.

Ранее издание New England Journal of Medicine опубликовало исследование, в котором препарат улучшил состояние почти 70% из 53 больных коронавирусом с выраженными симптомами. Тем не менее, препарат вызвал серьезные побочные эффекты, такие как ухудшение функции почек у четверти из пациентов, которые его приняли.

"Сейчас мы проводим клинические испытания и сосредоточены на подтверждении эффективности и безопасности препарата", - сказал представитель японского подразделения Gilead Sciences.

Напомним, что ранее ВОЗ раскритиковала протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом. Использование экспериментальных препаратов при лечении коронавируса может являться небезопасным, говорят в организации.

Умирают 88%. Исследования об ИВЛ и Плаквениле

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, Лекарственные препараты, лекарство, лекарства, препарат, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Said-diamond777    28.04.2020, 10:19
Оценка:  0
Said-diamond777
тамифлю, ремдесевир, актемра - Швейцарская комп Рош, Американская Джилеад сайенсес -собственно для этих компаний и работают СМИ распространяя панику. Прибыли этих компаний более десятка млрд дол
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь