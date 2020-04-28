Япония планирует одобрить Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19

Препарат был разработан биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. из США в качестве возможного лекарства от Эболы.

В мае Япония может утвердить препарат Ремдесивир в качестве лекарства он коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в парламенте, передает Kyodo News во вторник, 28 апреля.

"Быстрое утверждение фармацевтического препарата (Ремдесивир) будет возможным", - сказал Абэ.

Препарат разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. как возможное лекарство от Эболы. Клинический тест, проведенный международной командой в отношении пациентов с выраженными симптомами COVID-19, завершится в этом месяце.

Ранее издание New England Journal of Medicine опубликовало исследование, в котором препарат улучшил состояние почти 70% из 53 больных коронавирусом с выраженными симптомами. Тем не менее, препарат вызвал серьезные побочные эффекты, такие как ухудшение функции почек у четверти из пациентов, которые его приняли.

"Сейчас мы проводим клинические испытания и сосредоточены на подтверждении эффективности и безопасности препарата", - сказал представитель японского подразделения Gilead Sciences.

Напомним, что ранее ВОЗ раскритиковала протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом. Использование экспериментальных препаратов при лечении коронавируса может являться небезопасным, говорят в организации.

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