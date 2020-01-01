Какие праздники 28 апреля: события, приметы, именинники дня

Этот день вошел в историю благодаря нескольким знаменательным событиям. О них подробнее – в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день 28 апреля - 118-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 247 дней.

Праздники 28 апреля

Всемирный день охраны труда. Этот праздник начали отмечать с 2003 года. Предшественником Всемирного дня охраны труда считается американский День памяти погибших работников, впервые проведенный в 1989 году

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День химической безопасности. Поводом для учреждения этого Дня послужили трагические события, произошедшие в 1974 году на заводе химического оружия в российском Новочебоксарске (Чувашия). 28 апреля 1974 года при выпуске новой партии оружия произошел пожар. Сгорело много авиационных бомб, начиненных опасным и токсичным V-газом, и в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. По оценкам специалистов, последствия данной аварии сравнимы с последствиями Чернобыльской катастрофы. Но информация о происшествии и его последствиях, как и о многих подобных авариях на химпроизводствах в то время была скрыта от населения.

День работников скорой медицинской помощи в РФ

День молодых и зеленых

День обнаружения гена биологических часов

День Заплати вперед

День супергероев в США

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День чтения великих поэтов

День черничного пирога

День рождения мифов о пользе диеты

День моральных ценностей

День непонятных непоняток

День брачного агентства

День водителей школьных автобусов в США

Что произошло 28 апреля в мире

1686 - Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда Математические начала натуральной философии

1784 - Изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета

1908 - основана Всемирная ассоциация эсперанто

1914 — В США запатентован воздушный кондиционер

1945 - части Красной Армии начали штурм Рейхстага

1946 - Тур Хейердал с пятью товарищами отправился в плавание на плоту Кон-Тики от западного побережья Южной Америки к Таити

2001 - полет первого космического туриста - американца Денниса Тито

Кто родился 28 апреля

1908 Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, спасший в годы войны 1100 евреев

1916 Ферруччо Ламборгини, итальянский автопромышленник, создатель элитных автомобилей спортивного класса

1926 - Харпер Ли, американская писательница, автор романа Убить пересмешника

1974 - Пенелопа Крус, испанская киноактриса, обладательница премии Оскар

1981 - Джессика Альба, американская актриса



Православные праздники 28 апреля

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья

Православная Церковь установила день поминовения усопших. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

Этимологически слово "радоница" восходит к словам "род" и "радость", причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нуждающимся на помин души.

28 апреля в народном календаре

Сегодня Пудов день, когда церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.

Знающие люди говорили: "На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", "У кого медок и маслице - у того и праздничек".

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.

Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть".

Лунный календарь на 28 апреля

28 апреля 2020 года в 12:00 - седьмой лунный день.

При условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности.

В личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает.

Именины

Сегодня именинники: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.

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