В России почти 6500 случаев коронавируса за сутки

Накануне Россия обошла по количеству зараженных Китай, а сегодня и Иран, поднявшись на восьмое место в мире.

За минувшие сутки в России выявили 6411 случаев коронавируса, что стало очередным рекордным показателем.

Согласно данным оперативного штаба, на вторник, 28 апреля, число заразившихся в России составляет 93 558 человек. Таким образом, Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек, за весь период - 8 456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 867 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у 2 609 (40,7%) новых пациентов не было симптомов.

Всего в мире уже более 3 миллионов зараженных, треть из которых - в США. Более 211 тысяч человек умерли, 922 тысячи - выздоровели.

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