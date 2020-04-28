Польша использует опыт Украины в споре с Газпромом

Власти Польши по примеру Украины намерено арестовать активы Газпрома в Европе из-за арбитражного спора по ценам на газ. О планах Варшавы рассказал замминистра госактивов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost .

Он напомнил, что несколько лет назад так поступил украинский Нафтогаз.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с Газпрома более 6 млрд злотых ($1,5 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - сказал он.

Ковальский подчеркнул, что "этот путь требует дальнейших процессуальных действий". "Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе Газпромом и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей", - отметил он.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от Газпрома компенсации.

По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации. "Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту", - констатировал замминистра.

Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ выплатила почти 3 миллиарда долларов.