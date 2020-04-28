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Польша использует опыт Украины в споре с Газпромом

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По решению Стокгольмского арбитража Газпром должен выплатить Польше 1,5 миллиарда долларов за переплату за газ.
Польша намерена арестовать активы Газпрома в Европе
Польша намерена арестовать активы Газпрома в Европе

Власти Польши по примеру Украины намерено арестовать активы Газпрома в Европе из-за арбитражного спора по ценам на газ. О планах Варшавы рассказал замминистра госактивов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost.

Он напомнил, что несколько лет назад так поступил украинский Нафтогаз.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с Газпрома более 6 млрд злотых ($1,5 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - сказал он.

Ковальский подчеркнул, что "этот путь требует дальнейших процессуальных действий". "Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе Газпромом и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей", - отметил он.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от Газпрома компенсации.

По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации. "Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту", - констатировал замминистра.

Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ выплатила почти 3 миллиарда долларов. 

 

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Теги: Россия, Украина, газ, Польша, Газпром, активы, Стокгольмский арбитраж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    28.04.2020, 13:13
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
так держать пшеки... кстати, ордынские муд0звоны, что там с сп-2 и силой сибири? северный пушной зверёк?
Vixerunt    28.04.2020, 13:18
Оценка:  +1
Vixerunt
Так какое-то корыто плывёт которое вроде как должно всё это достроить; правда не совсем понятно как всё это будет происходить при отсутсв. любой помощи. Амеры сильную свинью ватникам подложили, прям перед самым откр. всё прахом пошло.
БРОКЕР_666    28.04.2020, 13:21
Оценка:  0
БРОКЕР_666
так оно с прошлого года ПЛЫВЁТ... может уже затонуло?
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