Суточное число смертей в Испании снова снизилось

Накануне от коронавируса в Испании умерло на 30 человек меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные местного Минздрава.

Коронавирус в Испании: количество смертей за сутки снова снизилось

В Испании от коронавируса за день скончался 301 человек, что на 30 человек меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Минздрав Испании во вторник, 28 апреля.

Отмечается, что смертность снизилась несмотря на так называемый "эффект уик-энда", когда во вторник обычно сообщают о росте числа смертельных случаев из-за задержки с поступлением данных за выходные.

При этом всего от коронавируса в Испании умерли 23 822 человека. Также за последние сутки количество новых случаев заражения выросло на 1308, до 210 773, а вылечились от COVID-19 102 548 человек.

Наконец, со следующей субботы местное правительство планирует разрешить гражданам выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Напомним, что ранее в Испании заявили о 100 тысячах выздоровевших от COVID-19. С начала эпидемии в стране заболели почти 210 тысяч человек, из них 100 тысяч уже выздоровели.

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