Турция начала наступление в Сирии - СМИ

Турецкие военные атаковали позиции боевиков в провинции Идлиб, а также нанесли ряд авиаударов по их позициям.

Турция перешла в наступление в Сирии, нанеся удар по позициям боевиков возле шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишут Известия во вторник, 28 апреля.

Также было зафиксировано несколько авиаударов по опорным пунктам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Как уточняет издание, интенсивность боев в Идлибе резко возросла после того, как турецкие военные в рамках мартовского соглашения с Россией о деэскалации конфликта в регионе попытались в очередной раз разблокировать трассу M4, частично перекрытую местными жителями при поддержке боевиков.

Издание отмечает, что российские и турецкие военные раз в неделю повторяют попытку совместного патрулирования M4, но колонна проезжает лишь небольшой участок до Найраба протяженностью в несколько километров и, не вступая в конфликт с протестующими, уезжает обратно, хотя должна взять под контроль 70-километровый участок.

Ранее СМИ сообщили, что в Идлибе напали на турецкий конвой. Неизвестные устроили засаду на турецкий конвой в населенном пункте Махамбель. По данным СМИ, есть погибшие.

Также в Сирии погибли двое турецких военных. На вылазку экстремистов был дан "молниеносный и многократный ответ", заверили в минобороны Турции.

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