В Австралии и Новой Зеландии ослабляют карантин

В разных городах открывают пляжи, разрешают ходить в гости, открывать заведения быстрого питания и другое.

В Австралии и Новой Зеландии открывают пляжи и ослабляют ограничения

Некоторые карантинные меры начали отменять в Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 28 апреля.

Сегодня в Сиднее открыли для местных жителей пляжи, которые в течение месяца были закрыты для сдерживания распространения COVID-19. А в штате Новый Южный Уэльс планируют с пятницы разрешить взрослым в составе не более двух человек ходить в гости, дети должны будут оставаться дома.

В свою очередь в Новой Зеландии сегодня также начали действовать послабления режима самоизоляции, который вступил в силу в стране с 26 марта. Например, возле открытых точек ресторанов быстрого питания, а также у кофеен, предоставляющих напитки на вынос, скопились длинные очереди местных жителей - очереди желающих купить бургеры и другой фаст-фуд наблюдались в Окленде и Веллингтоне.

Отмечается, что жители Новой Зеландии также активно направились на пляжи города Крайстчерч, популярный среди серфингистов.

При этом в Новой Зеландии по-прежнему закрыты пабы, парикмахерские и многие магазины. Такая мера, как ожидается, будет действовать еще минимум две недели.

Напомним, что ранее в Швейцарии частично ослабили карантин. В связи с частичным послаблением карантина в стране возле открытых хозмагазинов скопились огромные очереди.

Также сообщалось, что мегаполисы Китая начинают открывать школы. Полностью начинают открываться школы в Шанхае, тогда как в Пекине позволили возобновить занятия ученикам, которые готовятся к вступительным экзаменам.

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