Розовые фламинго наводнили города Индии

В крупный индийский город Мумбаи вернулось более полутора тысяч розовых фламинго. Об это сообщает издание The Print.

"Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало идеальные условия для ночлега фламинго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом миграция фламинго увеличилась на 25 процентов.

#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW