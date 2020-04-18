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Розовые фламинго наводнили города Индии

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Из-за карантина прекратились строительные работы в болотистых местах, где обычно обитали птицы.
Фламинго в Индии
Фламинго в Индии
twitter.com/AddlCPCrimesHyd

В крупный индийский город Мумбаи вернулось более полутора тысяч розовых фламинго. Об это сообщает издание The Print.

"Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало идеальные условия для ночлега фламинго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом миграция фламинго увеличилась на 25 процентов.

 
 
 

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Теги: Индия, птицы, Мумбаи, фламинго, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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