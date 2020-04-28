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Установлена личность ключевого фигуранта в деле MH17 - Bellingcat

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"Владимир Иванович", фигурировавший в телефонных разговорах сепаратистов накануне авиакатастрофы, - это замглавы погранслужбы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака, утверждают расследователи.
Bellingcat установила личность ключевого фигуранта в деле MH17
Bellingcat установила личность ключевого фигуранта в деле MH17
АР (архивное фото)

Ключевым фигурантом в деле о крушении самолета Malasia Airlines рейса MH17 являеся российский генерал-полковник Андрей Бурлака, заявила международная группа журналистов-расследователей Bellingcat во вторник, 28 апреля.

Фигурирующий в перехваченных накануне сбития телефонных переговорах "Владимир Иванович" - это первый замглавы пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака.

"Этот генерал ФСБ является самым высокопоставленным российским чиновником, который предоставляет наибольший интерес в уголовном расследовании крушения MH17", - сказано в докладе.

Bellingcat отмечает, что это единственный российский чиновник, остававшийся неустановленным Голландской объединенной следственной группой (JIT). Согласно данным, раскрытым JIT, он сыграл решающую роль в надзоре за военными операциями на востоке Украины и контроле потока оружия через российско-украинскую границу.

Также подчеркивается, что "Владимир Иванович" отдавал приказы о трансграничных атаках на украинские силы и назначал военные задачи Игорю Гиркину - главному обвиняемому в уголовном деле MH17.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Также стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.04.2020, 16:48
Оценка:  0
Колишній-східняк
Заключенный Бурлака, на выход с вещами!
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