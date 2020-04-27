В Швеции откорректировали статистику по COVID-19: умерших больше

В Нацсовете по вопросам здравоохранения заявили, что число жертв коронавируса в стране на 10% больше, чем считалось ранее.

От эпидемии коронавируса в Швеции погибло на 10% больше людей, чем сообщалось ранее. Об этом сообщает The Local со ссылкой на данные Нацсовета по вопросам здравоохранения и благосостояния страны.

В ведомстве располагают статистикой, в которой количество умерших от коронавируса в Швеции на 10% выше, чем по статистике, которую приводит Агентство общественного здоровья.

Разница связана с тем, что эти учреждения регистрируют смерти от коронавируса по разным подходам. Нацсовет по вопросам здоровья включил в этот перечень всех людей, причиной смерти которых указан COVID-19, тогда как Агентство общественного здоровья - только умерших пациентов, имевших положительный тест на коронавирус.

Как рассказала на пресс-конференции Мона Хойгрен, глава департамента Нацсовета по вопросам здоровья, по большинству показателей данные обоих ведомств почти совпадают - распределение по возрасту, полу, наличию других хронических болезней, но цифры по количеству погибших от коронавируса отличаются.

"Разница заключается в том, что мы включаем в статистику и те случаи, которые не проверялись лабораторно, но врач отметил, что этот пациент был болен COVID-19", - пояснила она.

Как известно, Швеция предоставляет приоритет в тестировании группам риска - тяжелобольным пациентам, пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

Как отмечает издание, данные обнародовали только сейчас из-за того, что передача свидетельств с причиной смерти - длительная бюрократическая процедура, которая занимает 3-4 недели.

Около 90% погибших были старше 70 лет, и только 1% - моложе 50. Большинство имели другие хронические болезни.

По последним данным Агентства общественного здоровья, на 27 апреля количество умерших от коронавируса в Швеции достигло 2274. Число подтвержденных случаев инфицирования превысило 18 000.

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Ранее в Швеции обнаружили ошибки в двух исследованиях COVID-19. В агентстве здравоохранения Швеции назвали потенциальное количество инфицированных SARS-CoV-2, которая оказалась больше населения страны.

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