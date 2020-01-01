В Черногории новых случаев коронавируса нет три дня

В стране зарегистрировано всего 312 случаев инфицирования, 189 человек уже вылечились.

В некоторых странах Европы ситуация с пандемией улучшается

В Черногории три дня подряд не обнаружено ни одного нового случая коронавирусом, пишет во вторник, 28 апреля, издание Курир.

Стоиот отметить, что Черногория последняя из стран Европы заявила о коронавирусе - 17 марта. С тех пор было зарегистрировано 312 случаев инфицирования, 189 человек уже вылечились.

Главный эпидемиолог страны Сенад Бегик объявил о массовом тестировании во всех муниципалитетах.

В связи с улучшением ситуации в стране с 4 мая начинают второй этап смягчения карантина, который предусматривает открытие парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров, магазинов и стоматологических кабинетов.

Тем временем, в Чехии выявили минимальное с 13 марта число заразившихся коронавирусом - 41, пишет Ceske Noviny

Всего с начала марта в стране зафиксировали 7449 случаев заражения коронавирусом, 223 человека умерли, 2842 - выздоровели.

Чехия стала первой страной Западной Европы, которая отменила общенациональный карантин , введенный из-за пандемии коронавируса, и начала существенно ослаблять ограничения.

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