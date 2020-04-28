Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России продлили "майские выходные"

Комментариев: 3
В связи с пандемией коронавируса "нерабочие дни" для россиян продлили до 11 мая, а с 12 мая их планируют начать смягчать.
В России продлили "майские выходные"

Президент России Владимир Путин продлил "нерабочие дни", введенные из-за пандемии коронавируса, до 11 мая. 

На совещании с руководством страны во вторник, 28 апреля, Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер тем, что эпидемия в России еще не достиг своего пика.

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы - всех россиян, которые соблюдают предписание органов власти. Но это не должно нас успокаивать - пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом. Угрозы заразиться смертельным вирусом сохраняются. От всех нас потребуется предельная собранность, чтобы волна пошла на спад, что позволит шаг за шагом снимать ограничения. Все соскучились по нормальном жизни. Конечно, конечно, хочется поскорее к ней вернуться, но... Впереди череда майских праздников. И в обычной ситуации бы многие не работали. А в нынешней ситуации тем более - выходные будут продолжены до 11 мая", - сказал Путин. 

Правительству РФ Путин поручил до 5 мая разработать план поэтапного выхода России из карантина с 12 мая. 

"Эпидемия сильно ударила по экономике, в том числе по малым семейным предприятиям. Поручаю правительству разработать новый дополнительный пакет мер поддержки экономики и граждан, начать подготовку общероссийского масштабного плана по восстановлению деловой жизни, доходов граждан", - отметил Путин.

По данным на утро 28 апреля в России почти 94 тысяч случаев коронавируса, около 8,5 тысяч человек выздоровели, 867 - умерли.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    28.04.2020, 19:50
Оценка:  0
Глод
Царь продлил выходные. Слава Царю!
Жеральд    28.04.2020, 19:16
Оценка:  +2
Жеральд
та пусть парад ордынцев...Прям с парада прямыми колоннами в больницы...)))
Kostos    28.04.2020, 19:04
Оценка:  +2
Kostos
Так можыт и парад на 9 мая будить? Разви можно пужаться какого-то вирусу?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь