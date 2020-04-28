В России продлили "майские выходные"

В связи с пандемией коронавируса "нерабочие дни" для россиян продлили до 11 мая, а с 12 мая их планируют начать смягчать.

Президент России Владимир Путин продлил "нерабочие дни", введенные из-за пандемии коронавируса, до 11 мая.

На совещании с руководством страны во вторник, 28 апреля, Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер тем, что эпидемия в России еще не достиг своего пика.

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы - всех россиян, которые соблюдают предписание органов власти. Но это не должно нас успокаивать - пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом. Угрозы заразиться смертельным вирусом сохраняются. От всех нас потребуется предельная собранность, чтобы волна пошла на спад, что позволит шаг за шагом снимать ограничения. Все соскучились по нормальном жизни. Конечно, конечно, хочется поскорее к ней вернуться, но... Впереди череда майских праздников. И в обычной ситуации бы многие не работали. А в нынешней ситуации тем более - выходные будут продолжены до 11 мая", - сказал Путин.

Правительству РФ Путин поручил до 5 мая разработать план поэтапного выхода России из карантина с 12 мая.

"Эпидемия сильно ударила по экономике, в том числе по малым семейным предприятиям. Поручаю правительству разработать новый дополнительный пакет мер поддержки экономики и граждан, начать подготовку общероссийского масштабного плана по восстановлению деловой жизни, доходов граждан", - отметил Путин.

По данным на утро 28 апреля в России почти 94 тысяч случаев коронавируса, около 8,5 тысяч человек выздоровели, 867 - умерли.

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