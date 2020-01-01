Один из самых богатых норвежцев подозревается в убийстве жены
В полиции не исключают версию того, что миллионер мог инсценировать похищение супруги и быть убийцей или соучастником.
Одного из самых богатых норвежцев, 70-летнего Тома Хагена задержали по подозрению в убийстве его жены полтора года назад, пишет Интерфакс.
По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген. Мужчину задержали, когда он выходил из дома на работу.
Супруга миллионера исчезла в конце октября 2018 года. Последний раз ее видели дома в коммуне Леренскуг к востоку от Осло.
Вскоре появились сообщения о требовании похитителей выплатить им порядка 10,3 млн долларов в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.
Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело и основные версии и заявила, что нельзя исключать, что "для сокрытия убийства использовалось инсценировка похищения".
Том Хаген занимает 164-ю строчку в списке самых богатых людей Норвегии, его собственное состояние оценивалось в 2019 году в 183 млн. долларов.
Напомним, в США миллионер убил всю свою семью и себя из-за угрозы нищенства, оставив предсмертные записки.
Также собщалось, что британский миллионер убил свою семью, поджег поместье и покончил с собой.
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