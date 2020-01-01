В Сирии при взрыве цистерны с топливом погибли 40 человек

Взрыв произошел на одной из самых оживленных улиц административного центра Африна – проспекте Раджу.

Не менее 40 человек погибли и ее 47 пострадали в результате взрыва цистерны с горючим в городе Африн на севере Сирии. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции во вторник, 28 апреля.

Взрыв произошел на одной из самых оживленных улиц административного центра Африна – проспекте Раджу. Окрестным зданиям нанесен серьезный ущерб, сгорели припаркованные рядом автомобили. Среди жертв 11 детей.

Пострадавшие госпитализированы. Предполагается, что число жертв может возрасти. На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков.

Утвержается, что произошел теракт. Турецкая сторона обвиняет в произошедшем активистов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Ранее в апреле под Анкарой в Турции на оборонном предприятии Roketsan произошел взрыв на топливных складах. Тогда утверждалось, что никто не пострадал.

СМИ сообщили о взрыве на газопроводе из Ирана в Турцию

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