В США более миллиона зараженных коронавирусом

Страна с большим отрывом лидирует в мире по показателям заражения и смерти от COVID-19.

В США 28 апреля число случаев коронавируса превысило один миллион, почти 60 тысяч человек скончались. Об этом свидетельсвуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, на 23.15 число зараженных достигло 1 004 908, умерли 57 812 человек.

Соединенные Штаты значительно опережают по заболеваемости и числу смертей от коронавируса остальные страны мира. После США наибольшее количество зараженных зафиксировано в Испании (232 128 человек) и Италии (201 505). Как заявил американский лидер Дональд Трамп, в стране скоро будут тестировать на COVID-19 до пяти миллионов человек в день. В США дополнили список симптомов COVID-19 Напомним, утром во вторник в мире зафиксировали три миллиона случаев COVID-19

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