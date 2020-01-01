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В США более миллиона зараженных коронавирусом

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Страна с большим отрывом лидирует в мире по показателям заражения и смерти от COVID-19.
В США растет число зараженных коронавирусом
В США растет число зараженных коронавирусом
 
В США 28 апреля число случаев коронавируса превысило один миллион, почти 60 тысяч человек скончались. Об этом свидетельсвуют данные университета Джонса Хопкинса.
 
Так, на 23.15 число зараженных достигло 1 004 908, умерли 57 812 человек.
 
Соединенные Штаты значительно опережают по заболеваемости и числу смертей от коронавируса остальные страны мира.
 
После США наибольшее количество зараженных зафиксировано в Испании (232 128 человек) и Италии (201 505).
 
Как заявил американский лидер Дональд Трамп, в стране скоро будут тестировать на COVID-19 до пяти миллионов человек в день.
 
 
Напомним, утром во вторник в мире зафиксировали три миллиона случаев COVID-19.

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Теги: США, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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