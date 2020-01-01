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Клинтон поддержала Байдена в предвыборной гонке

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Бывший вице-президент США остался единственным кандидатом в президенты США от демократической партии.
Джо Байден и Хиллари Клинтон
Джо Байден и Хиллари Клинтон
 
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник, 28 апреля, поддержала экс-вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за кресло президента страны. Об этом она заявила в ходе их совместной видеоконференции.
 
Клинтон подчеркнула, что она счастлива "не просто поддержать кандидатуру" Байдена, но и "помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах".
 
"Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту. Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет", - отметила она.
 
Ранее бывший президент США Барак Обама впервые официально выступил в поддержку Байдена, который остался единственным претендентом от демократов после того, как 8 апреля из предвыборной гонки выбыл сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. 
 
Напомним, в 2016 году Клинтон проиграла выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.
 
При этом по общему числу голосов избирателей она обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа.
 
Нынешний президент одержал победу из-за существующей в США системы непрямых выборов.
 
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Теги: США, Хиллари Клинтон, выборы в США, Байден, Поддержка, Предвыборная кампания, Клинтон, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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