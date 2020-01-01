Клинтон поддержала Байдена в предвыборной гонке

Бывший вице-президент США остался единственным кандидатом в президенты США от демократической партии.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник, 28 апреля, поддержала экс-вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за кресло президента страны. Об этом она заявила в ходе их совместной видеоконференции.

Клинтон подчеркнула, что она счастлива "не просто поддержать кандидатуру" Байдена, но и "помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах".

"Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту. Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет", - отметила она.

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые официально выступил в поддержку Байдена, который остался единственным претендентом от демократов после того, как 8 апреля из предвыборной гонки выбыл сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Напомним, в 2016 году Клинтон проиграла выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.

При этом по общему числу голосов избирателей она обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа.

Нынешний президент одержал победу из-за существующей в США системы непрямых выборов.