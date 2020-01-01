Число жертв COVID-19 в столице России превысило 540 человек. Всего в городе более 48 тысяч зараженных.

В Москве за сутки скончались 67 зараженных коронавирусом, общее число умерших достигло 546. Об этом 28 апреля сообщало агентство Интерфакс.

Отмечается, что это наибольшее суточное число умерших в столице РФ с начала вспышки заболевания. Накануне в городе скончались 44 пациента с COVID-19.

Как утонили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, у всех 67 скончавшихся за последние сутки был подтвержден диагноз пневмония.

По данным на утро 28 апреля, в Москве выявили 48 426 случаев заражения, 4130 пациентов вылечились. В московских больницах находятся 17 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин до 11 мая продлил ограничения, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга.

Общее число зараженных в РФ превысило 93,5 тысячи, из них 867 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 6411 инфицированных.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин до 11 мая продлил "нерабочие дни", введенные из-за пандемии коронавируса.

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