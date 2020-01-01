Грузия обеспокоена будущим отношений с Украиной

"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в обращении Зурабишвили.

Она подчеркнула, что осознает недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

"Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство. <...> Также я не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность", - подчеркнула грузинский лидер.

Она сожалеет, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

"Я надеюсь, что интересы наших стран окажутся более ценными, чем тесные политические амбиции и расчеты", - подытожила Зурабишвили.