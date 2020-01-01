Грузия обеспокоена будущим отношений с Украиной
Грузинский лидер заявила об отсутствии доверия между странами из-за возможного назначения Михаила Саакашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Заявление главы государства опубликовано на официальном сайте 28 апреля.
"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в обращении Зурабишвили.
Она подчеркнула, что осознает недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.
"Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство. <...> Также я не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность", - подчеркнула грузинский лидер.
Она сожалеет, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.
"Я надеюсь, что интересы наших стран окажутся более ценными, чем тесные политические амбиции и расчеты", - подытожила Зурабишвили.
Ранее Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ.
В Грузии критически отреагировали на эту информацию. Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил, что считает неприемлемой возможность назначения Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины и пригрозил вызовом посла из Киева.
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