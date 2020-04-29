Военные в Нигерии освободили 15 человек из плена пиратов

Заложников держали на пяти скоростных лодках. Пираты сбежали, как только увидели приближение военных.

В Нигерии из плена пиратов освободили 15 заложников Naija News

В Нигерии военные освободили 15 заложников из плена пиратов. Об этом заявил представитель Вооруженных сил Нигерии Джон Ененче, передает Xinhua в среду, 29 апреля.

"Заложники удерживались на пяти скоростных лодках, которыми владели пираты. Их освободили военные, осуществлявшие патрулирование района Нембе Овелесу в нефтеносном штате Баелса", - сказано в публикации.

При этом пираты сбежали, заметив приближение военных.

"Во время операции было раскрыто несколько незаконных нефтеперерабатывающих заводов, а также конфисковано оружие и краденую нефть", - также сообщает Xinhua.

Напомним, что ранее в Нигерии военные ликвидировали почти 90 террористов. Военные также изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также освободили заложников.

Также сообщалось, что в Нигерии неизвестные напали на несколько деревень, убив около полсотни человек. Военные заявляют о ликвидации боевиков, но в другом штате.

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