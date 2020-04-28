Майк Пенс не надел маску во время посещения клиники

Американский вице-президент отказался надевать маску, так как посчитал, что здоров, а маска нужна "чтобы не заражать других".

Вице-президент США Майкл Пенс во время визита в клинику Майо в Миннесоте отказался надеть защитную маску. Об этом сообщает NPR в среду, 29 апреля.

"Как вице-президент США я регулярно прохожу тесты на коронавирус, и каждый, кто вокруг меня, также проходит тестирование. И поскольку у меня нет коронавируса, я подумал, что было бы хорошо быть здесь, иметь возможность поговорить с этими учеными, этим невероятным медицинским персоналом, посмотреть им в глаза и сказать спасибо", - сказал Пенс.

Он также объяснил, что рекомендации Центра по контролю за заболеваниями (CDC) относительно ношения масок в общественных местах направлены на то, чтобы самому не заразить других.

Ранее Трамп заявил, что не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу. Президент США в последние недели ежедневно проводил пресс-конференции, которые длились зачастую по два часа и более. Затем Трамп назвал себя президентом-тружеником. Американский лидер раскритиковал статью NYT, в которой говорится, что он больше времени проводит перед телевизором, чем на работе.

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