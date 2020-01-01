Число случаев COVID-19 в мире достигло 3,13 млн
На утро 29 апреля COVID-19 по всему миру был выявлен у 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 010 скончались. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, опубликованные в среду, 29 апреля.
В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей).
Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек погибли.
Отметим, что в Китае зафиксировали 22 новых случая, в результате чего количество зараженных достигло 82 858 человек.
Напомним, что ранее эксперты назвали страны, которые "выиграли" от коронавируса. Три страны мира эффективно сдержали распространение COVID-19 и на фоне этого их валюта укрепилась.
Также сообщалось, что в мире разрабатывают 120 вакцин против коронавируса. Из 120 восемь вакцин уже испытывают на людях. Среди них - несколько китайских, а также немецко-британский и два американских проекта.
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