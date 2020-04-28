Правительство Испании представило план выхода из карантина

В плане условно четыре этапа - фазы от 0 до 3. Страна может вернуться к нормальному образу жизни уже к концу июня.

В Испании представили правительственный план по деэскалации карантинных мер. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais в среду, 29 апреля.

"План перехода к новой нормальности, над которым мы работаем уже почти месяц, сегодня был одобрен правительством. Мы учли уроки из других мест, но адаптировали их к разнообразию и реалий нашей страны", - говорит Санчес.

Деэскалация будет "постепенной, асимметричной - в зависимости от регионов - и скоординированной".

"Не будет мобильности между провинциями или островами, пока не вернется нормальность", - отметил Санчес, подчеркнув, что будет четыре этапа ослабления мер без установленных дат, чтобы быть гибким в зависимости от ситуации.

Фаза 0 начнется 4 мая и будет включать восстановление работы небольших предприятий, таких как рестораны, которые могут предложить еду на вынос, и места, которые могут принимать заказы. Также будет восстановлена работа парикмахерских, разрешены индивидуальные занятия спортом и прогулки.

Фаза 1 начнется 11 мая. Она предполагает открытие небольших предприятий с соблюдением строгих мер безопасности. На этом этапе предусмотрено открытие отелей и туристических апартаментов, за исключением мест общего пользования. Кафе и рестораны также смогут открыть свои летние площадки, но вход внутрь будет запрещен. Также будет разрешено передвижение в рамках одной провинции. На этом этапе также предусматривается открытие религиозных учреждений. Школы не будут полностью открыты до сентября, но Санчес объяснил, что правительство гарантирует возможность детям до шести лет посещать занятия, если их родители должны идти на работу, а студентам - подачу заявлений на поступление или сдачу экзаменов.

Фаза 2 предполагает возможность проведения культурных мероприятий с участием менее 50 человек в помещениях, и меньше 400 человек - на открытом воздухе. Кинотеатры и театры также откроются в рамках этапа 2, причем на треть их емкости.

Фаза 3 начнется, как только будут достигнуты необходимые маркеры. Заведениям позволят обслуживание на 50% вместимости, ограничения на передвижение будут ослаблены еще больше.

При этом каждая фаза продлится минимум две недели, сказал Санчес, что является инкубационным периодом коронавирус, и в лучшем случае весь процесс выхода из карантина продлится восемь недель во всей Испании.

"До конца июня, как страна, мы будем находиться в новой нормальности, если эволюция эпидемии будет под контролем на всех территориях", - резюмировал испанский премьер.

Напомним, что ранее в Испании заявили о 100 тысячах выздоровевших от COVID-19. С начала эпидемии в стране заболели почти 210 тысяч человек, из них 100 тысяч уже выздоровели.

При этом суточное количество смертей в Испании снижается день ото дня. Накануне от коронавируса в Испании умерло на 30 человек меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные местного Минздрава.

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