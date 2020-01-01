В Италии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило число заболевших

За сутки были выписаны 2 317 человек, в то время как количество новых заражений составило 2,1 тысячу.

В Италии суточное число вылечившихся от коронавируса превысило число заразившихся. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Управления гражданской обороны Италии.

Так, за сутки были выписаны 2 317 человек, в то время как количество новых заражений составило 2,1 тыс. Скончались 382 человека.

Таким образом, за весь период с начала эпидемии в Италии диагностировано заболевание у 201,5 тыс. человек, из которых 27,3 тыс. скончались и почти 69 тыс. вылечились и выписаны из больниц. Лечение проходят 105,2 тыс. человек.

На данный момент Италия занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения коронавирусом. Так, на прошлой неделе сообщалось, что число больных падает пятый день подряд.

А два дня назад в Италии объявили о смягчении карантина, которое начнется 4 мая.

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