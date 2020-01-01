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У МИД Франции нет информации о проведении встречи "Нормандской четверки"

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Видеоконференция должна состояться 30 апреля.
МИД Франции не подтверждает встречу министров "Нормандской четверки"
МИД Франции не подтверждает встречу министров "Нормандской четверки"
depositphotos.com

МИД Франции не подтвердил, но и не опроверг информацию о видеоконференции министров иностранных дел стран “Нормандской четверки”. Встреча должна состояться 30 апреля. Об этом брифинге во вторник, 28 апреля, сообщил представитель МИД Франции, передаёт УНН

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“Объявление о проведении встречи будет сделано в установленном порядке страной-организатором”, - заявил представитель ведомства.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что видеоконференция в нормандском формате состоится 30 апреля. По словам украинского главы МИД, все стороны дали согласие на видеоконференцию.

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Теги: Франция, МИД, Нормандская четверка, Видеоконференция
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