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На Бали нашли мертвыми супругов из Украины: подозревают COVID-19

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Их тела обрабатывали спецсредствами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Полиция острова Бали расследует обстоятельства смерти двух украинских туристов, чьи тела были найдены в районе Кедонганан Бадунг вечером 28 апреля.

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Об этом сообщает местное издание Coconut.

По данным СМИ, тела супругов из Украины после нахождения опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах.

Инцидент прокомментировали полицейские. По словам копов, в полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет. 

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Предварительно известно, что мужчина и женщина состоящие в браке и проживали в этом районе. Соседи позвонили в полицию, когда заметили, что пара не выходит из квартиры. 

После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни, - заявили в полиции. 

В чате украинских туристов, которые отдыхали на Бали, назвали вероятные имена украинцев - 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская.

Напомним, Минздрав назвал единственный источник выявления коронавируса. Глава Минздрава рассказал детали.

 

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Теги: Бали, смерть, коронавирус, вирус
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