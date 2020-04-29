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В России почти 100 тысяч заболевших коронавирусом

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Россия занимает восьмое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. Десятая часть пациентов уже выздоровели.
В России почти 100 тысяч заболевших коронавирусом

В России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приближается к 100 тысячам, свидетельствуют данные оперативного штаба в среду, 29 апреля.

Так, за сутки выявлено 5 841 случая заболевания и в целом составляет 99 399 человек.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, за весь период - 10 286. За сутки подтверждены 108 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерли 972 человека", - говорится в сообщении штаба.

У 2624 (44,9%) новых инфицированных не было симптомов.

Отметим, днем ранее в России были выявлены рекордные 6411 случаев коронавируса.

В связи с пандемией власти РФ продлили "нерабочие дни" в стране до окончания майских праздников - 11 мая.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    29.04.2020, 12:07
Оценка:  +3
Woodbrother
Официальная статистика как всегда врет. На одной только москве больных КОВИДом19 значительно больше. Больницы переполнены, лихорадочными темпами власть разворачивает полевые госпиталя на нью москве.
Woodbrother    29.04.2020, 12:08
Оценка:  +2
Woodbrother
Судя по неофициальным данным короновриус поразил на московии примерно 1,0 миллион человек, и продолжает свое распространение.
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