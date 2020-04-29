В России почти 100 тысяч заболевших коронавирусом

Так, за сутки выявлено 5 841 случая заболевания и в целом составляет 99 399 человек.

В России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приближается к 100 тысячам, свидетельствуют данные оперативного штаба в среду, 29 апреля.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, за весь период - 10 286. За сутки подтверждены 108 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерли 972 человека", - говорится в сообщении штаба.

У 2624 (44,9%) новых инфицированных не было симптомов.

Отметим, днем ранее в России были выявлены рекордные 6411 случаев коронавируса.

В связи с пандемией власти РФ продлили "нерабочие дни" в стране до окончания майских праздников - 11 мая.