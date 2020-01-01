На острове Бали обнаружили мертвыми двух украинцев

В качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет.

В Индонезии на курортном острове Бали полиция выясняет причину смерти двух украинских граждан. Об этом сообщает местное издание Coconut в среду, 29 апреля.

Тела супружеской пары были найдены в районе Кедонганан Бадунг накануне вечером в одной из квартир. Полицию вызвали соседи, которые заметили, что украинцы долго не выходят на улицу.

"После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни", – рассказали в полиции.

Отмечается, что тела опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах. В полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет.

Как сообщает Страна со ссылкой на чат украинских туристов, которые отдыхали на Бали, вероятные имена умерших – 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева не усмотрел состава преступления в действиях украинских туристов, которые в конце марта были эвакуированы на родину с Бали, а позже сбежали из обсервации в отеле Киева.

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