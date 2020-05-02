Россия рассекретила документы о взятии Берлина

В них рассказывается, среди прочего, о пленных немцах и продуктовых карточках для гражданских.

Минобороны России опубликовало рассекреченные исторические документы времен Второй мировой войны к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции, пишет РБК 2 мая.

Читай также: Путин назвал “чушью“ слова Зеленского об освобождении Освенцима

Речь идет о боевом донесении маршала Георгия Жукова руководителю СССР Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага, на котором подняли советский флаг.

“Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля 1945 года выбросил на парашютах батальон морской пехоты“, - говорится в сообщении Жукова.

Однако военнослужащие 3-й Ударной армии продолжили наступление, сломили сопротивление противника, и в итоге заняли здание Рейхстага, сообщил маршал.

Читай также: В РФ изменили дату окончания Второй мировой войны

Согласно документам, 30 апреля военные 94-й гвардейской стрелковой дивизии должны были захватить железнодорожную станцию Берзе, однако атаки с фронта были безуспешными.

Затем советские военнослужащие узнали, что существует подземный ход, соединенный с метро. Командир дивизии отправил туда два стрелковых батальона, которые беспрепятственно прошли по подземным ходам 400 метров и неожиданно начали штурмовать тыл противника.

На сайте Минобороны РФ также опубликовали архивный документ, в котором командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ прекратить борьбу. Он написал, что Адольф Гитлер покончил с собой и немецкие военные “оставлены одни“.

Читай также: Ватикан открывает секретные архивы по Холокосту

Генерал заявил, что недостаток тяжелого оружия и боеприпасов делает борьбу бессмысленной, и каждый час “удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина“ и раненых. По его словам, каждый, кто погибнет в этой борьбе, “принесет напрасную жертву“.

Согласно другим документам, советские войска 2 мая захватили в плен 34 тысяч немецких солдат и офицеров. Советское командование также занималось вопросом обеспечения продовольствием жителей Берлина.

В городе ввели карточки. На каждого гражданина выделяли по три килограмма хлеба, полкило мяса, почти 1,5 килограмма сахара, 350 грамм кофе, а также овощи, картофель и молочные продукты.

Из документов также следует, что командование оказывало гуманитарную помощь и другим немецким городам, например, Дрездену, Штеттину и Хемницу.

Напомним, в Польше снесли памятник благодарности Красной армии. Снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.