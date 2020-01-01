Трамп сделает заявление о Ким Чен Ыне "в надлежащее время"

Северокорейский лидер появился на публике через 20 дней после исчезноваения. Фотографии опубликовали государственные СМИ.

Американский лидер Дональд Трамп не стал комментировать сообщения о появлении главы КНДР Ким Чен Ына на публике. Он пообещал, что сделает заявление по этому поводу "в надлежащее время", сообщает Reuters 2 мая.

"Я пока не комментирую Ким Чен Ына. Мы что-нибудь скажем об этом в надлежащее время", - заявил Трамп журналиста. Также он отказался комментировать сообщения о смерти лидера Северной Кореи.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. В этой связи появились слухи о серьезных проблемах со здоровьем северокорейского руководителя и даже его смерти в результате неудачно проведенной операции. Подробно в материале Пресса похоронила Ким Чен Ына: кто возглавит КНДР.

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал 2 мая снимки с Ким Чен Ыном.

Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая.

На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату - первое мая 2020 года.

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