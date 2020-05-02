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Ким Чен Ын вернулся: опубликовано видео

Комментариев: 1
Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна 1 мая.

Журналисты опубликовали видеозапись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия.

В этой связи появились слухи о серьезных проблемах со здоровьем северокорейского руководителя и даже его смерти в результате неудачно проведенной операции. Подробно в материале Пресса похоронила Ким Чен Ына: кто возглавит КНДР.

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Нодон синмун обнародовал 2 мая снимки с Ким Чен Ыном.

Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон близ Пхеньяна. Мероприятие прошло первого мая.

На некоторых фотографиях Ким Чен Ын запечатлен на фоне плаката, на котором видно дату  - первое мая 2020 года.

 

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Теги: Северная Корея, видео, фото, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
chytan    02.05.2020, 14:10
Оценка:  0
chytan
А потом привыкнут к этому двойнику ! На расее привыкли к двойникам путина ведь !!!
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