В Испании число жертв COVID-19 превысило 25 тысяч

Уже больше недели показатель смертности от коронавируса в Испании держится ниже уровня в 400 человек.

Полицейские призывают граждан соблюдать дистанцию между собой на набережной в Барселоне

В Испании за минувшие сутки зафиксировали смерть 276 человек от коронавируса COVID-19. Общее число жертв достигло 25 100 человек, сообщает El Pa'is в субботу, 2 мая.

Накануне сообщалось о 281 жертвах коронавируса в Испании. Кроме того, уже больше недели этот показатель в стране держится ниже уровня в 400 смертей.

За сутки вирусом заразились еще 1 147 испанцев. Общее число заразившихся в Испании – 216 582 человека.

Всего выздоровели 117 248 человек. Этот показатель за 24 часа вырос на 2 572.

Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.

Ранее в субботу стало известно, что впервые после семи недель самоизоляции жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Пока речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

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