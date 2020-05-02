Во Франции умер от полученных в Мали ран украинский легионер

Дмитрий Мартынюк поступил на службу в Первый мотострелковый полк Иностранного легиона в 2015 году.

Военнослужащий-бригадир Французского иностранного легиона, украинец Дмитрий Мартынюк скончался 1 мая в военном госпитале города Кламар под Парижем от полученных ранений во время военной операции в Мали. Об этом сообщает rfi.fr в субботу, 2 мая.

Отмечается, что 23 апреля грузовик-цистерна французских вооруженных сил операции Бархан подорвался в Мали на самодельной мине. Ранения получили водитель и командир экипажа. Оба раненых были эвакуированы во Францию. Второй военный, по заявлению Генштаба, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Дмитрий Мартынюк 1991 года рождения, уроженец города Волочиск Хмельницкой области, поступил на службу в Первый мотострелковый полк Иностранного легиона в 2015 году. В 2017 году он участвовал в военной операции в Джибути. В Мали в звании бригадира (соответствует ефрейтору или младшему сержанту) он был командиром экипажа бронемашины, а также водителем грузовика. По данным Минобороны, Мартынюк был холост и не имел детей.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего.

"Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким", – говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Он умер за Францию во время выполнения своей боевой миссии", – сказано в заявлении штаба Сухопутных войск Франции.

Дмитрий Мартынюк стал 42 военным, погибшим с начала французской военной кампании в Мали в 2013 году. В последние недели французская армия активизировала наступление на позиции джихадистов на границе Мали и Нигера. Численность группировки операции Бархан возросла с 4,5 тысяч до 5 100 военнослужащих.

Напомним, в конце ноября 2019 года в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

Также сообщалось, что в Мали 18 миротворцев ООН пострадали при ракетном обстреле на военной базе в населенном пункте Тессалит.

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