У берегов Крита произошло сильное землетрясение

Очаг землетрясения находился в море на глубине 10 километров и в 98 километрах от города Иерапетра.

После основного толчка были зафиксированы около десятка афтершоков csis.org

У берегов греческого острова Крит произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в субботу, 2 мая.

Отмечается, что подземный толчок был зафиксирован в Средиземном море в 15:51 часов по местному времени, которое совпаает с киевским. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 98 километрах от города Иерапетра и в 141 километре от главного города Кипра – Ираклиона.

После самого сильного толчка были зафиксированы около десятка афтершоков. Магнитуда самых сильных из них составляла 5,4 и 5,3.

Сведений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения пока нет.

Ранее на этой неделе в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Его эпицентр находился в районе Ужгорода.

Ущерб от землетрясения в Загребе оценили в €5,5 млрд

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet