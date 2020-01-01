Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли ему жизнь

Мальчику дали имя Уилфред Лоури Николас. Как пояснила мать ребенка Кэрри Симондс, Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта.

Борис Джонсон выразил благодарность врачам, спасшим его от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь после заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщила в Instagram невеста главы британского правительства Кэрри Симондс, пишет Sky News.

"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс.

Она отметила, что имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь ее деда, а Николас - "в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Напомним, у Джонсона есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.

Корреспондент.net , 27 апреля британский премьер вернулся к исполнению обязанностей после того, как Как сообщал, 27 апреля британский премьер вернулся к исполнению обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес заражение коронавирусом . Он несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции. Его невеста ранее также сообщала о том, что у нее были симптомы коронавируса , однако она поправилась за неделю, находясь дома.

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