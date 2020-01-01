Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли ему жизнь
Мальчику дали имя Уилфред Лоури Николас. Как пояснила мать ребенка Кэрри Симондс, Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь после заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщила в Instagram невеста главы британского правительства Кэрри Симондс, пишет Sky News.
"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс.
Она отметила, что имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь ее деда, а Николас - "в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".
Глава британского Кабмина присутствовал при рождении сына и намерен взять отпуск по уходу за ребенком после того, как страна преодолеет кризис, связанный с COVID-19.
Напомним, у Джонсона есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.
Как сообщал Корреспондент.net, 27 апреля британский премьер вернулся к исполнению обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес заражение коронавирусом. Он несколько дней провел в отделении интенсивной терапии.
После выписки политик признался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции.
Его невеста ранее также сообщала о том, что у нее были симптомы коронавируса, однако она поправилась за неделю, находясь дома.
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