Лукашенко не делал тесты на коронавирус

В тестах на COVID-19 нет необходимости, поскольку глава государства хорошо себя чувствует, подчеркнули в администрации белорусского лидера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, так как он хорошо себя чувствует. Об этом 2 мая заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала Беларусь 1.

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - отметила Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко живет за городом и ведет здоровый образ жизни.

"Живет фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет" - подчеркнула пресс-секретарь белорусского лидера.

На 2 мая число зараженных COVID-19 в стране достигло 15 828, из них 97 скончались. За сутки заразились 911 человек.

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