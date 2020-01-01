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Лукашенко не делал тесты на коронавирус

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В тестах на COVID-19 нет необходимости, поскольку глава государства хорошо себя чувствует, подчеркнули в администрации белорусского лидера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, так как он хорошо себя чувствует. Об этом 2 мая заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала Беларусь 1.
 
"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - отметила Эйсмонт.
 
По ее словам, Лукашенко живет за городом и ведет здоровый образ жизни.
 
"Живет фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет" - подчеркнула пресс-секретарь белорусского лидера.
 
Ранее сообщалось, что темп распространения коронавируса в Беларуси один из самых высоких в Европе.
 
На 2 мая число зараженных COVID-19 в стране достигло 15 828, из них 97 скончались. За сутки заразились 911 человек.
 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, тесты, анализ, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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