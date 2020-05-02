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Трамп рад появлению Ким Чен Ына на публике

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Глава КНДР впервые за 20 дней появился на официальном мероприятии. Американский лидер подчеркнул, что рад видеть его в добром здравии.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению на публике лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом он написал 2 мая в Twitter.
 
"Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров", - подчеркнул американский лидер.
 
К публикации он прикрепил ссылку на новость о том, как глава КНДР принял участие в открытии нового завода.
 
Напомним, 1 мая Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. На фото с церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон он выглядит здоровым и веселым.
 
Исчезновение северокорейского лидера породило слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.
 
Ранее Трамп отказывался комментировать информацию об ухудшении состояния главы КНДР. Накануне он указал, что сделает заявление по этому поводу "в надлежащее время"

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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