Трамп рад появлению Ким Чен Ына на публике
Глава КНДР впервые за 20 дней появился на официальном мероприятии. Американский лидер подчеркнул, что рад видеть его в добром здравии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению на публике лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом он написал 2 мая в Twitter.
"Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров", - подчеркнул американский лидер.
К публикации он прикрепил ссылку на новость о том, как глава КНДР принял участие в открытии нового завода.
I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020
Напомним, 1 мая Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. На фото с церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон он выглядит здоровым и веселым.
Исчезновение северокорейского лидера породило слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.
Ранее Трамп отказывался комментировать информацию об ухудшении состояния главы КНДР. Накануне он указал, что сделает заявление по этому поводу "в надлежащее время"
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