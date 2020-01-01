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В Японии зафиксировали суточный рекорд смертей от COVID-19

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Всего в стране скончались 530 человек, из них 31 - за последние сутки. Предыдущий пик смертности (29 человек) произошел 23 апреля.
В Японии новый суточный антирекорд смертности от коронавируса
В Японии новый суточный антирекорд смертности от коронавируса

В Японии за последние сутки от коронавируса скончался 31 человек, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 2 мая, пишет ТАСС.

Число новых случаев заражения за прошедшие сутки составило не менее 306.
 
Таким образом, COVID-19 в Японии инфицированы более 15,5 тысячи человек (включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess), из них 530 человек умерли.
 
Всего в стране выздоровели порядка 4,6 тысячи человек, 332 пациента находятся в тяжелом состоянии.
 
Напомним, до 6 мая на всей территории Японии действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ожидается, что в скором времени режим ЧС будет продлен до 6 июня.
 
 
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Теги: рекорд, Япония, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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