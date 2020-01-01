День Гарри Поттера: Джоан Роулинг отдала $1,25 млн на благотворительность

В годовщину битвы за Хогвартс писательница пожертвовала средства на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов (1,25 миллиона долларов) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Об этом она объявила 2 мая - в день, когда поклонники ее творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс.

"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность lb1 млн", - написала Роулинг в "Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность lb1 млн", - написала Роулинг в Twitter

Сумму, пожертвованную писательницей, поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая - жертвам домашнего насилия.

Битва за замок Хогвартс - ключевой эпизод последней, седьмой книги поттерианы. В ее финале ученики и преподаватели расположенной в Хогвартсе школы чародейства отбивают нападение соратников Темного Лорда, а сам он сходится в решающей схватке с Поттером.

Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По сложившейся традиции Роулинг ежегодно извинялась перед фанатами произведения за смерть каждого из персонажей, убитых в конце романа.Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.