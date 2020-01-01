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День Гарри Поттера: Джоан Роулинг отдала $1,25 млн на благотворительность

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В годовщину битвы за Хогвартс писательница пожертвовала средства на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.
Писательница Джоан Роулинг пожертвовала крупную сумму на благотворительность
Писательница Джоан Роулинг пожертвовала крупную сумму на благотворительность
Getty Images

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов (1,25 миллиона долларов) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Об этом она объявила 2 мая - в день, когда поклонники ее творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс.

"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность lb1 млн", - написала Роулинг в Twitter
 
Сумму, пожертвованную писательницей, поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая - жертвам домашнего насилия.
 
Битва за замок Хогвартс - ключевой эпизод последней, седьмой книги поттерианы. В ее финале ученики и преподаватели расположенной в Хогвартсе школы чародейства отбивают нападение соратников Темного Лорда, а сам он сходится в решающей схватке с Поттером.
 
По сложившейся традиции Роулинг ежегодно извинялась перед фанатами произведения за смерть каждого из персонажей, убитых в конце романа.
Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
 
Семитомная серия книг о Гарри Поттере выходила в период с 1997 по 2007 год. Она была издана на более чем на 80 языках, а ее тираж превышает 500 миллионов экземпляров. 

Напомним, в 2019 году Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем на планете.

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Теги: Британия, благотворительность, Гарри Поттер, писатель, Джоан Роулинг, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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