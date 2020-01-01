День Гарри Поттера: Джоан Роулинг отдала $1,25 млн на благотворительность
В годовщину битвы за Хогвартс писательница пожертвовала средства на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.
Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов (1,25 миллиона долларов) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Об этом она объявила 2 мая - в день, когда поклонники ее творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс.
"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность lb1 млн", - написала Роулинг в Twitter.
Сумму, пожертвованную писательницей, поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая - жертвам домашнего насилия.
Битва за замок Хогвартс - ключевой эпизод последней, седьмой книги поттерианы. В ее финале ученики и преподаватели расположенной в Хогвартсе школы чародейства отбивают нападение соратников Темного Лорда, а сам он сходится в решающей схватке с Поттером.
По сложившейся традиции Роулинг ежегодно извинялась перед фанатами произведения за смерть каждого из персонажей, убитых в конце романа.
Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Семитомная серия книг о Гарри Поттере выходила в период с 1997 по 2007 год. Она была издана на более чем на 80 языках, а ее тираж превышает 500 миллионов экземпляров.
Напомним, в 2019 году Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем на планете.
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