Власти Китая скрывали данные о коронавирусе - СМИ
Западные спецслужбы выяснили, что в КНР замалчивали и уничтожали доказательства появления COVID-19, пишет The Daily Telegraph.
Власти Китая в течение продолжительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. Об этом 2 мая сообщила австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на досье, подготовленное спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.
Издание утверждает, что согласно тексту 15-страничного документа, Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть".
Власти страны уничтожали образцы из лабораторий и не предоставляли биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.
Подчеркивается, что Китай еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако "отрицал это до 20 января".
Всемирная организация здравоохранения также отрицала эти данные, несмотря на опасения, которые власти Тайваня выражали еще 31 декабря, указано в докладе разведки.
В свою очередь телеканал Fox News выяснил, что досье в целом соответствует данным американской разведки.
В статье Fox говорится, что разведка США не подтверждает существование 15-страничного документа, однако высокопоставленный чиновник заявил, что сообщения об этом документе согласуются с (данными) американских спецслужб.
"Китай знал о передаче (вируса) от человека к человеку раньше, чем заявил об этом, он знал, что это был новый коронавирус, раньше, чем об этом заявил, и что вирус был распространен шире, чем Китай сообщил международному сообществу в первые недели вспышки", - рассказал собеседник телеканала.
Вместе с тем разведслужбы разошлись в оценках происхождения вируса. В частности, США склоняются к версии утечки из лаборатории, а австралийская разведка считает официальную версию китайских властей о возникновении COVID-19 на рынке в Ухане более достоверной.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой вирус был создан в лаборатории в Ухане и якобы передался одному из ее сотрудников от летучей мыши. Позже он заразил жителей города.
В МИД Китая подчеркнули, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.
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