Власти Китая скрывали данные о коронавирусе - СМИ

Издание утверждает, что согласно тексту 15-страничного документа, Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть".

Власти страны уничтожали образцы из лабораторий и не предоставляли биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

Подчеркивается, что Китай еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако "отрицал это до 20 января".

Всемирная организация здравоохранения также отрицала эти данные, несмотря на опасения, которые власти Тайваня выражали еще 31 декабря, указано в докладе разведки.

В свою очередь телеканал Fox News выяснил, что досье в целом соответствует данным американской разведки.