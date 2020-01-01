Почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID

В городе, который находится в центре эпидемии коронавируса в США, заражены более 172 тысяч человек.

Жители Нью-Йорка во время пандемии

У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая.

Всего в городе, где проживают около 8,6 миллиона человек, выявили 172 354 случая заражения COVID-19, 13 365 человек скончались и 39 587 выздоровели.

Еще более 5,2 тысячи смертей наступили, предположительно, из-за коронавируса, однако это не подтверждено тестами.

По словам Куомо, власти провели крупнейшее исследование на антитела по всему штату. С 22 апреля по 1 мая были собраны данные более 15 тысяч человек.

На основании выборки, у 12,3% населения штата есть антитела к COVID-19.

В целом число зараженных в штате Нью-Йорк приблизилось к 313 тысячам. За последние сутки выявили 4,6 тысячи инфицированных.

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