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Почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID

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В городе, который находится в центре эпидемии коронавируса в США, заражены более 172 тысяч человек.
Жители Нью-Йорка во время пандемии
Жители Нью-Йорка во время пандемии
 
У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая.
 
Всего в городе, где проживают около 8,6 миллиона человек, выявили 172 354 случая заражения COVID-19, 13 365 человек скончались и 39 587 выздоровели.
 
Еще более 5,2 тысячи смертей наступили, предположительно, из-за коронавируса, однако это не подтверждено тестами.
 
По словам Куомо, власти провели крупнейшее исследование на антитела по всему штату. С 22 апреля по 1 мая были собраны данные более 15 тысяч человек.
 
На основании выборки, у 12,3% населения штата есть антитела к COVID-19.
 
В целом число зараженных в штате Нью-Йорк приблизилось к 313 тысячам. За последние сутки выявили 4,6 тысячи инфицированных.
 

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Теги: США, Нью-Йорк, тесты, исследование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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