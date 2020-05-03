Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ираке боевики ИГИЛ убили 11 человек

Комментариев: 1
Экстремисты совершили нападение на базу племенной вооруженной группировки иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби.
Боевики ИГИЛ периодически совершают нападения в Ираке
Боевики ИГИЛ периодически совершают нападения в Ираке
ZUMA

В результате нападения боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака погибли 11 человек. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 3 мая.

По словам источника в правоохранительных органах провинции, в субботу рано утром боевики ИГИЛ напали на базу племенной вооруженной группировки иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби. Погибли 11 членов этой племенной группировки. После прибытия подкрепления сил безопасности боевикиИГ скрылись с места происшествия.

Как известно, в декабре 2017 года Ирак объявил об исторической победе над ИГИЛ, однако в стране по-прежнему остаются экстремисты, которые периодически совершают нападения.

Напомним, на прошлой неделе полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ. Террорист несколько лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, война в Ираке, погибли, Боевики, погибшие, Исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Cudzoziemiec    03.05.2020, 08:26
Оценка:  +2
Cudzoziemiec
суки черножопые
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь