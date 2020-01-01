На Тайване зафиксировали сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в море у восточного побережья Тайваня – в 70,7 км северо-восточнее города Тайдун.

Данных о пострадавших и разрушениях на Тайване пока не поступало Flickr / Matt Katzenberger

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссыклй на тайваньское центральное метеорологическое управление в воскресенье, 3 мая.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:24 по местному времени (06:24 по Киеву). Их эпицентр находился у восточного побережья Тайваня – в 70,7 км северо-восточнее города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,4 км под морским дном.

Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Цзяи, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлинь и в целом ряде городов. Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами пока не поступало.

Как известно, Тайвань расположен в сейсмически активной зоне Восточной Азии. Население острова составляет 23 млн человек.

Накануне у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг землетрясения находился в море на глубине 10 километров и в 98 километрах от города Иерапетра.

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