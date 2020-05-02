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По пляжам Флориды ходит "смерть с косой"

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21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы, при этом в Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом в мире — 1 133 069 человек.
Акция на пляжах Флориды
Акция на пляжах Флориды
twitter.com
 
Американский юрист Дэниел Ульфельдер прошелся пляжами Флориды в образе смерти с косой. Таким образом мужчина выразил протест любителям пляжного отдыха, которые не придерживаются социальной дистанции и подвергают себя и других риску заразиться коронавирусом.
 
"Пляжи, на которых я побывал, заполненные людьми. Я знаю, насколько наше побережье красивое и привлекательное. Но если мы не примем меры и не будем ничего контролировать, вирус совсем выйдет из-под контроля", — говорит Ульфельдер.
 
По его словам, какрантин должен быть более эффективен и он настороженно отосится к быстрому возвращению людей к обычной жизни: "Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи".
 
Напомним, что 21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы. По состоянию на 14:00 3 мая в Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом — 1 133 069 человек.
 
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Теги: США, Флорида, Пляж, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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