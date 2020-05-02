По пляжам Флориды ходит "смерть с косой"
21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы, при этом в Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом в мире — 1 133 069 человек.
Американский юрист Дэниел Ульфельдер прошелся пляжами Флориды в образе смерти с косой. Таким образом мужчина выразил протест любителям пляжного отдыха, которые не придерживаются социальной дистанции и подвергают себя и других риску заразиться коронавирусом.
"Пляжи, на которых я побывал, заполненные людьми. Я знаю, насколько наше побережье красивое и привлекательное. Но если мы не примем меры и не будем ничего контролировать, вирус совсем выйдет из-под контроля", — говорит Ульфельдер.
Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 2, 2020
По его словам, какрантин должен быть более эффективен и он настороженно отосится к быстрому возвращению людей к обычной жизни: "Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи".
Stay tuned pic.twitter.com/ajG709BZ5u— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020
Напомним, что 21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы. По состоянию на 14:00 3 мая в Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом — 1 133 069 человек.
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