По пляжам Флориды ходит "смерть с косой"

"Пляжи, на которых я побывал, заполненные людьми. Я знаю, насколько наше побережье красивое и привлекательное. Но если мы не примем меры и не будем ничего контролировать, вирус совсем выйдет из-под контроля", — говорит Ульфельдер.

По его словам, какрантин должен быть более эффективен и он настороженно отосится к быстрому возвращению людей к обычной жизни: "Еще слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи".

Напомним, что 21 апреля в США начали ослаблять карантин: разрешили открыть пляжи и спортзалы. По состоянию на 14:00 3 мая в Штатах наибольшее количество зараженных коронавирусом — 1 133 069 человек.