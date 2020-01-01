В Италии резко упала преступность в карантин

За время карантина количество убийств снизилось на 71%, а краж и изнасилований - на 72%, число преступлений, связанных с распространением наркотиков, сократилось на 46%.

По данным МВД Италии введение в стране ограничительных мер в связи с коронавирусом привело к резкому снижению уровня преступности, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reggio TV.

С 1 по 31 марта было совершено 68 069 преступлений, тогда как за аналогичный период 2019 года их было 203 723.

В частности, наблюдалось снижение по сравнению с общей тенденцией преступлений жестокого обращения в семье (-37,4%) и грабежей в аптеках (-28,2%).

За время карантина количество убийств снизилось на 71%, а краж и изнасилований - на 72%. Число преступлений, связанных с распространением наркотиков, сократилось на 46%.

В то же время, растут преступления, связанные с ростовщичеством (+9,1%).

В МВД отмечают, что при выходе из карантина есть риск роста влияния организованной преступности. Полиция планирует активизировать усилия, чтобы предотвращать попытки незаконной конкуренции через угрозы и насилие, мошенничество, коррупцию.